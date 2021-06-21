Maskeler hayatımızdan 1 Temmuz’da çıkacak mı, maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluğu nedeniyle gözler Kabine Toplantı’na çevrildi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. 22 Haziran’da Türkiye’de atılan normalleşme adımlarının ardından yapılan yeni toplantıda gündem yine koronavirüsle mücadele olacak. Aşılama hızı ve vaka düşüşüne göre yeni kararların alınacağı bazı yasakların kaldırılacağı gündemde. Peki, maskeler ne zaman çıkacak, maske zorunluluğu devam edecek mi?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bu haftaya ertelen, toplantı bugün Beştepe’de yapılacak. 22 Haziran sonrasında uygulanan yeni kademeli normalleşme sürecinin değerlendirileceği, virüsle mücadelede sürecin nasıl devam edeceğinin konuşulacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor. Maskeler hayatımızdan çıkacak mı, maskeler ne zaman çıkacak?

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK, 1 TEMMUZ’DA KALKACAK MI?

Maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

PAZAR KISITLAMASININ GEVŞETİLMESİ DE GÜNDEMDE!

Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların esnetileceği tartışılırken, hafta içi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin de ötelenmesi değerlendirilecek.