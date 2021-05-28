Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak, 1 Haziran’da maskeler çıkarılacak mı?

1 Haziran’da maskeler çıkıyor mu? Kademeli normalleşme 1 Haziran’da sona eriyor. Vatandaşların aklında ise tek bir soru var; maskeler. Sıcak havaların da etkisiyle maskelerin 1 Haziran sonrasında da takılıp takılmayacağı sorgulanıyor. Kademeli normalleşme sürecinin sona ereceği 1 Haziran öncesi vatandaşın gözü kabine toplantısına çevrildi. 5 bine ulaşmasa da vaka sayısındaki düşüş, maskeler çıkıyor mu sorusunun yoğun bir şekilde sorulmasına neden oldu.

Maskeler, kafeler ve okulların durumu, düğün ve nikah işlemleri, sokağa çıkma yasağı gibi konular vatandaşın gündeminki yerini koruyor. Uzun bir süredir koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında kullanılan maskeler çıkacağı tarih ise sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, maskeler çıkıyor mu, maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

MASKELER ÇIKIYOR MU?

Hürriyet'in haberine göre; normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

'EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yaptı.

Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.