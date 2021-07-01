Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni dönem başladı. Yeni süreci 1 yılı aşkın süredir bekleyen Türkiye, hayatın normal akışına dönmesini bekliyordu. Son kabine toplantısında, uygulanan yasaklar ve kısıtlamaların kaldırılması kararı çıktı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yayınlanan 1 Temmuz Kademeli Normalleşme olarak tanımlanan yeni dönemde sokağa çıkma yasakları, hafta içi ve hafta sonu saat kısıtlamaları ile uzun süredir kapalı olan iş yerlerinin açılması kararları milyonlara umut oldu. Pek çok kişi yeni normalleşme döneminde maske takma zorunluluğunun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske takmak zorunlu mu? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Milyonların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 1 yılı aşkın bir süredir kapanmalar, yasaklar ve kısıtlamaları yaşayan Türkiye, yeni döneme giriyor. Kademeli normalleşme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde sosyal hayata uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar kaldırıldı. Aşılama çalışmalarının hız verilmesiyle yeni dönemi umutla karşılayan milyonlar özellikle maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske takmak zorunlu mu? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor..