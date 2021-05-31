Maske yasağı kaldırılıyor mu? 1 Haziran'da maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske zorunluluğu kalkacak mı?

Türkiye'de normalleşme dönemine geçiş planları yapılıyor. Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde uygulanan kısıtlama ve yasakların 1 Haziran'da kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kritik konular görüşülecek. 1 Haziran sonrasında atılacak adımlar, kapatılan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamaları, düğünler gibi ana gündem maddelerinin görüşüleceği Kabine'de bir maske zorunluluğunun esnetilmesiyle ilgili önerilerin de görüşülmesi bekleniyor. Maske yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun da çalışma yaptığı kaydedildi. Peki, Maske yasağı kaldırılıyor mu? Maskesiz sokağa çıkmak serbest mi? 1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Nerelerde maske zorunluluğu kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalkacak mı? İşte maske zorunluluğu ile ilgili merak edilenler...
1 HAZİRAN'DA MASKELER ÇIKACAK MI?
Kademeli normalleşme sürecinin ardından hükümetin yeni dönemle ilgili kararlarını açıklaması bekleniyor. Masada, kapatılan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamaları, düğünler gibi ana gündem maddeleri var. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son iki haftalık koronavirüs tedbirlerini değerlendirecek ve yeni önlemler için karar alacak. Milyonlar 1 Haziran sonrasına odaklanırken maske zorunluluğunun da esnetilmesi gündemde...
Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE GÜNLÜK AŞILAMA HEDEFİ 1 MİLYON!
Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.
Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.
Uzmanlar, toplumun yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılmasının gerekmeyeceğini belirtiyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve Ekim ayı gibi maskelere veda edileceğini açıkladı.