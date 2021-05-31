Maske yasağı kaldırılıyor mu? 1 Haziran'da maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske zorunluluğu kalkacak mı?

Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni bir döneme giriyor. Koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından açıklanacak. Kritik toplantıda, Kafeler ve okulların durumu, düğün ve nikah işlemleri, sokağa çıkma yasağı gibi konular masada olacak. 1 Haziran ve sonrasında herkesin merak ettiği konuların başında ise maske zorunluluğun devam edip etmeyeceği geliyor. Normalleşme adımları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken maskelerin belirli alanlarda çıkarılması Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konuların başında geliyor. 1 Haziran sonrası alınacak kararların detaylı olarak değerlendirileceği Kabine toplantısında maske zorunluluğu ile ilgili konunun da görüşüleceği belirtiliyor. Peki, Maske yasağı kaldırılıyor mu? Maskesiz sokağa çıkmak serbest mi? 1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Nerelerde maske zorunluluğu kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalkacak mı? İşte maske zorunluluğu ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'de normalleşme dönemine geçiş planları yapılıyor. Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde uygulanan kısıtlama ve yasakların 1 Haziran'da kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kritik konular görüşülecek. 1 Haziran sonrasında atılacak adımlar, kapatılan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamaları, düğünler gibi ana gündem maddelerinin görüşüleceği Kabine'de bir maske zorunluluğunun esnetilmesiyle ilgili önerilerin de görüşülmesi bekleniyor. Maske yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun da çalışma yaptığı kaydedildi. Peki, Maske yasağı kaldırılıyor mu? Maskesiz sokağa çıkmak serbest mi? 1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Nerelerde maske zorunluluğu kalkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalkacak mı? İşte maske zorunluluğu ile ilgili merak edilenler...

1 HAZİRAN'DA MASKELER ÇIKACAK MI?

Kademeli normalleşme sürecinin ardından hükümetin yeni dönemle ilgili kararlarını açıklaması bekleniyor. Masada, kapatılan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamaları, düğünler gibi ana gündem maddeleri var. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son iki haftalık koronavirüs tedbirlerini değerlendirecek ve yeni önlemler için karar alacak. Milyonlar 1 Haziran sonrasına odaklanırken maske zorunluluğunun da esnetilmesi gündemde...

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE GÜNLÜK AŞILAMA HEDEFİ 1 MİLYON!

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.