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Maske ve aşı ile ilgili flaş açıklama! Vaka sayıları uçuşa geçti! Yüzde 95 oranında arttı! İl il belli oldu
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 17-23 Temmuz dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarına göre, koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller aşılamanın düşük olduğu Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız’ çağrısını yineledi. Öte yandan koronavirüs vaka sayısının 22 bini geçtiği Türkiye’de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanlar da arttı. Aşı gibi maske karşıtlarının da olduğunu belirten uzmanlar, maskesiz olmanın virüse davetiye anlamına geldiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre vaka sayısının artış gösterdiği İstanbul’un cadde ve sokaklarında maske takmayanların sayısı oldukça yüksek. İstiklal Caddesi’nde özellikle turistler maske takmıyor. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...