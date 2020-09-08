İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre, maske zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyenlere ise ceza kesilecek. Peki, Maske takmama cezası ne kadar? Maske cezası nereye ödenir? Maske takmayanlara ne kadar ceza kesilecek? İşte maske zorunluluğuna uymayanlara kesilen ceza ile ilgili bilmeniz gerekenler

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine corona virüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi. Corona virüs ile ilgili maske, hijyen ve genel kuralları içeren genelge ile 81 ilde maske zorunluluğu getirildi. Genelgeye göre açık alanların tümünde maske zorunluluğu getirildi. Ayrıca tüm alanlarda denetimlerin arttırılacağı da belirtildi. Maske zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilecek ve maske cezalarına af getirilmeyecek. Peki, Maske takmama cezası ne kadar? Maske cezası nereye ödenir? Maske takmayanlara ne kadar ceza kesilecek? İşte maske cezası ile ilgili bilmeniz gerekenler...

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU YASAKLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 12.00'den itibaren 81 vilayette kafeterya, restoranlarda hem canlı müzik hem de müzikler yayınlanmayacaktır. Diğer süreçlerle ilgili kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklıgˆa meydan verilmeyecek ve magˆduriyete neden olunmayacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.

MASKE CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Kolluk kuvvetleri tarafından kesilen cezalar idari para cezası olarak adlandırılıyor. Maske cezaları da idari para cezası kapsamına giriyor. Buna gire, maske cezaları vergi müdürlüklerine ödeniyor. Ceza kesinlenler interaktif vergi dairelerinden ödemelerini gerçekleştirebilirler.