Maske takmama cezası – Maske takma zorunluluğu hangi illerde zorunlu? Özel araçta maske takmak zorunlu mu?

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler gereği, Türkiye genelinde birçok ilde maske takmak zorunlu oldu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda maske takmayana ceza veriliyor. Salgının etkisi istenilen seviyeye düşmeyince maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı da artıyor. Peki, Maske takma zorunluluğu hangi illerde vardır? Maske takmama cezası kaç TL, nereye ödenir? Özel araçta maska takmak zorunlu mu?

Maskesiz dışarı çıkmak birçok ilde yasak ve uymayana ceza veriliyor. Koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ettiği için de maskesiz sokağa çıkma zorunluluğu olan iller de artıyor. Yasağa son katılan il Hakkari oldu. İşte Maske takmanın zorunlu olduğu iller ve maske takamam cezası…

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ TL?

Polis, jandarma, zabıta ve bekçilerin ceza yazma yetkisinin bulunduğu maske takmama cezasında geçtiğimiz günlerde değişikliğe gidildi. Maske takmama cezası 900 TL olarak belirlendi.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

TÜRKİYE’DE HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapmış olduğu açıklamasında artık Hakkari'de de maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu belirterek, kurallara uymayan vatandaşlara 900 TL para cezasının kesileceğini duyurdu.

Valilik, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1 Temmuz 2020 günü Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak 2020/07/05 nolu karar alınmıştır. Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır. Alınan tedbirler, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup bu kapsamda;

04.04.2020 tarih, 2020/04/03 no ve 19.06.2020 tarih, 2020/06/22 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden market, toplu olarak çalışılan işyerleri, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir"

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Niğde ve Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi.