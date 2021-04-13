Maske takmak istemeyen engelli çocukların ailelerine tavsiye

Düzce’de psikolog Eyyüp Can Uğraş, maske takmak istemeyen özel gereksinimli çocukların ailelerinin tehditkar olmaması gerektiğini belirterek, “Özel gereksinimli çocukların bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için virüs kapma olasılıkları daha fazla. Bu nedenle maske takmaları şart. Ancak takmak istemiyorlarsa aileler tehditkar cümleler yerine daha eğitici ve özendirici cümleler kullanmalıdır” dedi.

Yaşıtlarına göre bağışıklık sistemi daha düşük olan özel gereksinimli çocukların ve ailelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Ancak özel gereksinimli çocukların hem özel durumları hem bu özel durumlarına bağlı olarak artış gösteren hiperaktive durumları maske takmalarını zorlaştırıyor. Bu durumda özel gereksinimli çocukların ailelerinin, çocuklarını maske takmaları konusunda uyarırken bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulda görevli Psikolog Eyyüp Can Uğraş, özel gereksinimli çocukların maske takması konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, “Özel gereksinimli çocuklar sarılma duygusu yüksek olan çocuklar. Sevgi ve şefkat duygusunu üst seviyede yaşayan çocuklar. İster istemez virüsün farkında olmadan güvendiği sevdiği öğretmenlerine, aile bireyleri ve arkadaşlarına karşı daha çok ilgi gösteriyorlar. Çocukların hiperaktive seviyesi çok yüksek. Sürekli hareket halindeler, oynama, koşma bazı ekstra çalışmalar. Sürekli hareket halinde oldukları için nefes alıp vermeden sıkıntı yaşayabiliyorlar. Maske taktıkları zaman nefes almada zorlanabiliyorlar. Çocuklarda bunun farkında. Maske takmaları konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşıyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın bağışıklık sistemi oldukça düşük. Bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için hastalık kapma riskleri diğer çocuklara oranla çok yüksek” dedi.

Ailelerin çocuklarını tehditkar cümleler yerine özendirici ve eğitici cümlelerle uyarması gerektiğini söyleyen Uğraş “Ailelere tavsiyemiz şudur. Kesinlikle çocukları tehditkar bir şekilde uyarmayalım. Tamamen eğitsel anlamda uyaralım. Yani şunu demeyelim ‘Şunu yapmazsan dışarı çıkmayacaksın’, ‘Maskeni takmazsan arkadaşınla oymayacaksın’ demek yerine ‘Maskeni takmazsan arkadaşlarından uzak kalabilirsin’, ‘Maskeni takmazsan dışarıya çıkamayabilirsin’, ‘Hasta olabilirsin’ gibi daha naif ve eğitsel uyarılarla çocuklarımızı uyarabiliriz ve çocukların farkındalıklarını en üst seviyeye çıkarabiliriz. Ailelerin de burada çocuklarına karşı mümkün mertebe bazı önlemleri alması gerekiyor. Bunları yapmak çocukları sıkabilir hatta aileyi de sıkabilir ama mevcut durumdan dolayı bunları yapmak zorundayız” diye konuştu.