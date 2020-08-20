Maske takmadığı için gözaltına almışlardı! İki polis hakkında flaş karar

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için bir kadını gözaltına alan iki polis görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.