Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm sosyal hayata getirilen maske takma zorunluluğu neredeyse 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Aşılama çalışmalarının ülke genelinde hız verilmesi hem normalleşme hem de maskelerin kaldırılması konusunda umut oldu. Son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle yasakları kaldıracaklarını açıkladı. Pek çok kişi de maske zorunlululuğun kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maskeler kalkacak mı? Maskeler ne zaman kalkacak? İşte detaylar...
MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?
Pandemi nedeniyle maske kullanımı zorunlu hale gelmişti. Vaka sayısının azalması ve aşılamanın ilerlemesiyle vatandaşların gözü yasağın son bulmasına dair verilecek kararda. 21 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı.
Maske yasağı henüz kalkmış durumda değil. Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan olumlu görüşün gelmesi halinde maske zorunluluğunun gündeme alınacağı tahmin ediliyor. Ancak aşılama çalışmalarının ulaştığı noktanın virüs tedbirlerinde ilk kademe olan maskeye yetip yetmeyeceği henüz bilinmiyor.
Son Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair; ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.'' dedi.