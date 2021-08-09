Maske takma zorunluluğu getirildi!

Koronavirüs nedeni ile getirilen kurallara bir yenisi daha ekleniyor. Maske takma zorunluluğu başlıyor. Aşı yaptıran çalışanlar için de geçerli olacak. Tesla Nevada'da yer alan pil fabrikasındaki çalışanları için yeni kurallar getirdi. Koronavirüs pandemisi kapsamında getirilen kuralların arasında maske takma zorunluluğu yer alıyor.

Elon Musk'ın CEO 'su olduğu Tesla'nın Nevada 'daki pil fabrikasıyla ilgili önemli kurallar getirildi. Şirket, Nevada pil fabrikasındaki işçilere aşı durumlarından bağımsız olarak pazartesi gününden itibaren fabrikanın içinde de maske takmaları gerektiğini ifade etti. Kural aşılanmamış çalışanlar için zaten geçerliydi.

Daha önceden de Fremont'ta yer alan Tesla fabrikası Mart 2020'de kapanmış, Musk'ın emirlere karşı gelmesiyle kasım ayında ise yeniden açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kaliforniya koronavirüs kapsamında kurallarını güncelledi. Aşı durumu ön plana çıkmaksızın 2 yaş ve üzeri herkesin kapalı alanlarda maske takmasının zorunluğu olduğu Kaliforniya'da Tesla da bu kurallara uyan şirketlerden oldu.