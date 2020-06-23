Maske takma zorunlu olan iller – Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Araçta maske takma zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Maske takma zorunluluğu olan illere İstanbul, Ankara, Bursa'nın ardından Ordu, Yozgat ve Ağrı da eklendi. Maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 52'e yükseldi. Peki maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Araçta maske takma zorunlu mu? İşte maske takma zorunlu olan iller….

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğuna yönelik, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara para cezası kesilecek. 81 il valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma kuralını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak. Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte Maske takma zorunlu olan illerin listesi…

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN 52 İL

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Yozgat, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.

3 İL DAHA EKLENDİ

ORDU

Ordu'da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Haziran'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ziya Polat başkanlığında il genelinde koronavirüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Koronavirüs ile ilgili mücadelede anılan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat il sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

AĞRI

Ağrı'da korona virüs vaka sayısının artış göstermesi üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde vatandaşlara maske takmak zorunluluğu getirildi.

Ağrı Valiliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgın hastalığı kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 22.06.2020 tarihinde Ağrı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ağrı ili merkez ilçe Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlara 23.06.2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ARABADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar oldukça önemli. Zira söz konusu zorunluluğu il bazında incelemek daha doğru olacaktır.

Özel araçta birden fazla kişinin olduğu durumlarda maske takmak zorunlu hale geliyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da bu konuya ilişkin gerekli uyarılar düzenli bir şekilde yapılıyor.

Ankara Hıfzıssıhha Kurulu kararları kamuoyuna şu şekilde duyurulmuştu;

“-Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

-Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,

-Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına,

-Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

-Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. “

Emsal kararlar, İstanbul ve Bursa için de uygulanmaya başlamıştı. Bulunduğunuz ile ait İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını incelemeniz bu noktada işinize yarayacaktır. Maskenin yanı sıra, araçta dezenfektan bulundurulması da yine faydalı bir uygulama olacaktır.