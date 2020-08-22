Maske kuralına uyulmuyor

Ülke genelinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından memleketlerine gelen Sivas lılar, kent nüfusunu 2 milyona yükseltti. Yaşanan yoğunlukla birlikte koronavirüs vakalarında da artış meydana geldi.

Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun bulunduğu kentte, bazı vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Kentin yoğun olduğu bölgelerden olan İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi üzerindeki vatandaşların, maskeyi çene altında, burnu açık ya da hiç takmadıkları görüldü. Maske kuralına uymayanlar, sıcaktan ya da kişisel sebeplerden takmamayı tercih ettiklerini söyledi. Maskeyi çoğunlukla gençlerin takmadığı görüldü. 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna ise, 'Takmak istemiyorum', 'Sigara içiyorum', 'Muhabbet ediyorduk takmadık', 'Sıcaktan takmadım' ve 'Bakkala gidiyorum' gibi cevaplar verildi.