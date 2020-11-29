Maske kullanırken cilt sorunları nasıl önlenir?

Maske takmak rutin hale geldi. Ancak, maskeyi sık kullananlarda da cilt promlemleri ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın sık aralıklarla cildi havalandırmak olduğunu söyledi.

Maskenin ciltte kuruluk, kızarıklık, pullanmalar ve sivilcelerde artışa sebep olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, maskenin ciltteki gözeneklerin aşırı yağ üretimine sebep olarak tıkanmasına ve sonucunda da bakteri üremesi sonucu akne hastalığına yol açabileceğini söyledi.

Seboreik dermatit denilen yağlı egzama hastalığının alevlenmesine neden olan maskelerrin yüzde 't' bölgesi denilen alanında, burun kenarında ağız çevresi ve çene bölgesinde yağlı yapışkan beyaz, kirli sarı renkte kepeklenme ve döküntülere sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Oğuz Küçükçakır maskenin neden olduğu cilt sorunlarını anlattı.

MASKENİN NEDEN OLDUĞU CİLT SORUNLARINA DİKKAT!

Dr. Küçükçakır, "Aşırı ısınan cildimizde telenjiektazi denilen kılcal damar artışı, eritem dediğimiz kızarıklık ve bunu takiben iltihaplı kızarık sivilcelenmelerle seyreden rosasea hastalığı sıkça gördüğümüz bir başka cilt hastalığıdır. Yine ter bezlerinin aşırı çalışması sonucunda ter bezi tıkanıklığı oluşarak 'hidrokistoma' denilen milimetrik şeffaf berrak renkte kabarcıklar şeklinde cilt lezyonları çokça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ağız etrafına lokalize kızarıklık ve iltihaplı sivilcelenme şeklinde gözlemlediğimiz 'perioral dermatit' denilen cilt hastalığı da bir diğer sık gördüğümüz hastalıkların içinde yer almaktadır. Maske kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta sık aralıklarla cildimizin havalanmasını sağlamak. Çünkü belli bir süreden fazla aynı maskeyi takmak hem cildimizin aşırı ısınmasına, terlemesine ve sonucunda da kurumasına sebep olarak cilt hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır” diye konuştu.

MASKE KULLANIRKEN CİLT SORUNLARI NASIL ÖNLENİR?