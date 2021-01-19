Maske kullanımı, solunum problemlerinin fark edilmesini sağlıyor

Deviasyon olarak da bilinen burun kemiği eğriliği, halk arasında estetik ameliyatı olmak isteyenlerin en yaygın gerekçesi olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, deviasyonun ciddi bir sağlık sorunu olduğuna ve maske kullanımının bu sorunun fark edilmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Estetik kaygılar nedeniyle burun ameliyatı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, gerekçelerin başında kemik eğriliği geliyor. Toplumda, burun kemiği eğriliği probleminin estetik kaygılarını gizlemek isteyenlerce sunulmuş bir gerekçe olduğuna dair yanlış kanıların bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. İbrahim Altoparlak, “Burun kemiği eğriliği yalnızca bir estetik sorunu değildir, kişinin nefes almasını engelleyen ve gerekli müdahaleler yapılmadığında hayat kalitesini kötü yönde etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Üstelik her zaman gözle de görülmeyebilir. Nitekim pandemiyle birlikte hayatlarımıza giren maske, pek çok insanın nefes problemi yaşadığını fark etmesinde ve septum deviasyonu olarak da adlandırdığımız burun kemiği eğriliği tanısı almasında etkili olmuştur” dedi.

“SORUNUN FARK EDİLMESİ UZUN YILLAR ALABİLİYOR”

Burun kemiği eğriliğinin temelde burun tıkanıklığı ile ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. İbrahim Altoparlak, “En bilinen ismiyle deviasyon, burun orta duvarının orta hattan kayması neticesinde gelişen burun tıkanıklığı ile ortaya çıkar ve uzun vadede konfor ve performans kaybıyla sağlık sorunlarına neden olur. Her zaman burnun dış görünüşüne yansımadığından, sıklıkla mevsim geçişleri veya alerji gibi sebeplerle de karıştırılabilir. Özellikle de kişinin gece uykusunda ağız solunumu yapmasına ve buna bağlı ağız kuruluğuna neden olduğundan fark edilmesi uzun yıllar alabilir. Aynı zamanda genel yorgunluk ve baş ağrısı gibi gündüz belirtileri de vardır ancak bu sebepler de kişilerin aklına sorunun kemik eğriliğinden kaynaklanma ihtimalini getirmez. Bu direkt solunumu etkilediğinden, bu noktada maske kullanımının burun kemiği eğriliği sorunlarını açığa çıkarmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

YANLIŞ BURUN ESTETİKLERİNE DİKKAT

Op.Dr. İbrahim Altoparlak, burun estetiği ameliyatlarında tek amacın görsellik olmadığına da dikkat çekerek yanlış uygulamaların ameliyat sonrası nefes sorununa neden olabileceği konusunda uyardı:

“Burun estetiği operasyonlarında iki amaç vardır. Bunlar sağlıklı nefes ve görselliktir. Öncelik ise daima sağlıklı nefesindir. Zira yalnızca görselliğin ön planda tutularak hastanın burun yapısına ve özellikle burun tünellerinin durumuna uygun olmayan dokunuşlar yapılması, hastanın estetik beklentilerine yanıt verirken nefes problemlerinin gelişmesine neden olabilir. Aynı şekilde deviasyon tanısıyla operasyon geçiren hastalarda da mevcut sorunlar aynı sebeplerle çözülemeyebilir. Bu nedenle KBB uzmanlarından destek almak çok önemlidir.”