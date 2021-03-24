Maske krizi büyüyor! Interpol devrede

YÜKLEME GÖRÜNTÜSÜ

Mersinli O. Grup’un hesabına Eko Bor’dan gelen 370 bin Euro, geldiği gibi O. Bilişim’in hesabına gönderildi. Anlaşmaya göre ihracat işlemi O. Bilişim tarafından yapılacaktı. Ödeme yapılmasına rağmen, işlerin ağır ilerlediğini gören O. Grup’un sahibi Mehmet K., O. Bilişim’in yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde sürecin hızlandırılmasını istedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, O. Bilişim tarafından, “Bir sorun yok. Ürünler hazırlanıyor. Gerekli belgeler ve onaylar alındı. İhracat işlemi yapılacak” yanıtı verildi. O. Bilişim yetkilileri, bir kuşku duyulmaması için de, ürünlerin TIR’a yüklendiğini gösteren fotoğraf ve videoları da Mehmet K. ile paylaştı. K. da söz konusu kayıtları Sloven şirketin yetkilisi Patrick J.’ye gönderdi.

Ancak aradan günler geçmesine rağmen ne TIR’ın gümrükteki işlemleri tamamlandı ne ürünler Sloven firmaya teslim edildi. Krizin büyümesi üzerine Mehmet K., O. Bilişim yetkilileri ile görüşmek için İzmir’e gittiğinde esas şoku yaşadı. Şirketin bir üretim merkezinin bulunmadığını gören K., sorunun çözülmesini istedi. O. Bilişim yetkilileri bu kez başka firmalardan ürün temin ederek Slovenya’ya göndereceklerini söyledi. Ancak bu formül de uygulamaya geçmedi. Aylar süren görüşmeler sonrası ne ürünlerini ne parasını alabilen Sloven şirket konuyu yargıya taşıdı.