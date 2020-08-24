Maske kavgası tatili bitirdi!

EŞİNE KIZDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek sitem etti. Tangöze’nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul’a döndü. İki gün daha Bodrum'da kalan Kaan Tangöze ise eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi. Ardından İstanbul'a gitti.