23 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.305 -5.39 EURO 9,3950 1.46
USD 7,7920 0.13 ALTIN 440,700 1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Maske kararı! Yürürlüğe girdi, yeni düzenleme ile...

AA |  23 Mart 2021 Salı - 8:51 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 9:04

Bakanlık harekete geçti. Maske ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Koronavirüs salgını ile beraber herkesin kullanmak zorunda olduğu maskelerin ne kadar güvenli olduğu tartışma konusuydu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Maske ve yüz siperliği gibi kişisel koruyucu donanımların ithalatında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan denetimlere ilişkin düzenlemeye gidildi.


Herkesi çok yakından ilgilendiren maske kararı! Pandemi ile birlikte maske kullanımının dünya çapında artması birçok firmanın bu sektöre yönelmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığının ürün güvenliği ve denetimleri kapsamında  hazırladığı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle maske, yüz siperliği gibi solunum koruyucu donanımların  ithalatında TAREKS üzerinden yürütülen denetimlere ilişkin bazı hususlar  düzenlendi.
 
 
Buna göre, ilgili mevzuata, tebliğ hükümlerine ve uygulamalarına  aykırı hareket eden, TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere  yetkilendirilmiş kişilerin yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre  askıya alınacak, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda  fiili denetime yönlendirilecek.
 
 
Bu yaptırımlar uygulanırken süreler ve denetim oranları, firmanın  başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri, ürünün niteliği gibi hususlar dikkate  alınarak belirlenecek.
 
 

ETİKETLER

Maske maske kararı maske düzenleme maske kullanımı maske kullanımı zorunlu m güvenilir maske nasıl anlaşılır TAREKS TAREKS nedir TAREKS kullanımı TAREKS giriş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.