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Maske kararı! Sağlık Bakanlığı'nda harekete geçti ve duyurdu! 10 dakikaya indirildi...

01 Temmuz 2021 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 17:26

Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye'de uygulanacak düzenlemeyi duyurdu. Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberini normalleşme sürecine göre güncelledi. Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yapılan güncellemeyle, AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde, daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi. Bu tip iş yerlerinde kişilerle maskesiz daha önce 15 dakika olan "yakın temas süresi" 10 dakikaya indirildi. HES kodu kontrolü, yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmeler, spor salonları, halı saha gibi tesislere girişte de uygulanacak.


 Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma  Rehberi'nde yaptığı güncellemeyle, AVM, berber, kuaför, güzellik salonu,  kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2  metreye çıkarılmasını önerirken, birçok sektörde de HES kodu kontrolü  zorunluluğunu getirdi.  Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 rehberinin,  "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünde güncelleme yapıldı. İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin  genelgesinin dikkate alındığı, ayrıca Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta  İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde daha önce yapılan değişiklerin yansıtıldığı  güncellemelere göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför,  güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olarak  belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.
 
 Ayrıca bu tip iş yerlerinde, "maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10  dakika süreyle bir arada bulunulması" durumunun, "yakın temaslı" olarak  değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.  Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas  olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade  edildi.
 
 HES kodu uygulaması birçok sektörde kullanılacak
 
   Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu  uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.
 Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve  içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha  tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.  Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının  girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.
 
  İş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi  bulundurulabilecek
 
 Öte yandan iş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve  benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el  antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları  hatırlatılacak.
 
  
 

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