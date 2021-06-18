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Maske ile ilgili son dakika açıklaması! Ve tarih belli oldu! Maskesiz dönem...
Maske ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu. Maske ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan müjde geldi. Memişoğlu, aşılamanın daha da yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanda maskesiz dönemin başlayacağını ifade etti. Memişoğlu konuyla ilgili, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Maske ile ilgili son dakika açıklaması. Maskesiz dönem başlıyor... İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek,"Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, müjdeyi, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" diyerek verdi.