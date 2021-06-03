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Maske ile ilgili flaş karar! Yeni dönem başlıyor
Maske ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Maskesiz dönem başlıyor. Maske zorunluluğu kalkıyor. Tarih belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." ifadelerini kullandı.
Maske ile ilgili kritik açıklama. Maskeler çıkıyor. Tarih belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'salgının seyrinde kırılma' olduğu kritik bilgisini paylaştı. Öte yandan Bakan Koca maske döneminin yakın zamanda biteceğini belirterek bunun için yapılması gerekeni açıkladı.