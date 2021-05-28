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Maske ile ilgili flaş karar! Tarih oluyor! Gerekmeyecek
Maske ile ilgili son dakika açıklama geldi. Maske tarih oluyor. Türkiye, hazirandan itibaren yoğun bir aşılama programına giriyor. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstündeki herkes aşılanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve maskelere veda edileceğini açıkladı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.