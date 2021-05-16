Maske ile ilgili flaş açıklama! Zorunluluk...

lhan, 'kademeli normalleşme' sürecinin vakaların azalmasında etkili olacağını düşünüyor:

"Alınan önlemlere baktığımızda, toplumda insanların kalabalık ortamlardan korunmasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. 65 yaş üstündeki büyüklerimizin ve gençlerimizin evde kalmaları yönündeki kısıtlama kaldırıldı. Kamuda esnek mesainin devam etmesi büyük bir yoğunluğu engelleyecektir. Seyahat kısıtlamalarında da avantajlı bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Toplam vaka sayısında 5 katlık bir düşüş söz konusu. Böyle gidersek, kurallara uyarsak 1 Haziran'dan sonra daha fazla normalleşme olabilir diye düşünüyorum. Aşı olma yönünde irade gösteririlse daha da iyiye gidecektir."