Maske cezası sorgulama: Maske cezası nereye ödenir? Cezaların ödenmesinde 3 farklı yol sunuluyor!

Maske cezası ne kadar, sorgulama nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre maske takma alanları genişletilerek, maske takmayana para cezası affı olmayacağı ve kesileceği kesin bir dille belirtildi. Peki maske takmama cezası ne kadar? Maske takmama cezası nereye ödenir? Maske cezası sorgulama…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre açık alanların tamamında maske takmak zorunlu olacak. Karara uymayanlara yazılan para cezalarının affı olmayacak. Meskenler hariç olmak üzere ülke genelinde tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Peki, Maske takmama cezası ne kadar? Cezalar nereye ödenir? İşte maske cezası sorgulama…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 00.00’dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak’’ şeklinde açıklamalara yer verdi.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 TL ceza kesilecek.

MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR: 3 HUSUSA DİKKAT EDİLMELİ!

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükür ve banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilir.

İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli eğer gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulalı veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmelidir. Öte yandan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını da engellemiştir.

MASKE CEZASINA İNDİRİM UYGULANIYOR MU?

Para cezası, kanun yoluna başvuru süresi yani 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda indirimden yararlanılıyor.

Cezanın tamamını tek seferde ödeyecek ekonomik durumu olmayan kişiler ise bir aylık ödeme süresinde yaptırım kararını veren idareye taksitli ödeme taleplerini iletme imkanına sahip. Ancak cezasının kesinleşmesi halinde ödenmeyen ceza için taksitlendirme başvurusu Vergi Dairesine yapılıyor.

Taksitlendirme taleplerinin kabul edilmesi Vergi Dairesinin inisiyatifindedir ve başvurunun geciktirilmemesi gerekmektedir.

Süresinde ödenmeyen ceza tutarına gecikme zammı işlememekte ancak, haciz uygulamasıyla karşılaşmamak için ödemenin geciktirilmemesi önemlidir.