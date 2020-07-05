Mart ayından bu yana corona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklarla ilgili ihlal cezaları kesildi. Bunların başında sokağa çıkma yasağına uymayanlara, sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ve maske takmayanlara da uygulanan para cezaları bulunuyor. Peki, Maske cezası ödenmezse ne olur? Corona virüs cezaları nedeniyle haciz gelir mi? Corona virüs cezalarını indirimli ödemek mümkün mü? Maske cezaları nereye ödenir? Corona virüs cezaları ödemeleri ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Corona virüs salgını nedeniyle maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezalar ne olacak sorusu pek çok vatandaşın gündeminde. Corona virüsün ilk çıktığı andan itibaren alınan tedbirlere uymayan, ihlal eden ve zorluk çıkaran binlerce kişiye milyonlarca lira ceza kesildi. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya kesilen cezaları önemsemeyenleri uyardı. Peki, Maske cezası ödenmezse ne olur? Maske cezaları nereye ödenir?Corona virüs cezaları nedeniyle haciz gelir mi? Corona virüs cezalarını indirimli ödemek mümkün mü? Corona virüs cezaları ödemeleri ile ilgili bilmeniz gerekenler...

MASKE CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Covid-19 tedbirlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını hatırlatıp, vatandaşları uyardı. Çetinkaya, "Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir. TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş" dedi.

CORONA VİRÜS CEZALARI NEDENİYLE HACİZ GELİR Mİ?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'de sosyal mesafe, maske kullanımı ya da sokağa çıkma kısıtlaması gibi çeşitli önlemler uygulanıyor. Tüm bu önlemlere rağmen kurallara uymayanlar çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor. İhlaller üzerine kesilen para cezalarını vatandaşların belirli zaman aralıklarında ödememesi halinde, faiz işlemeye başlıyor ve ödenmesi gereken meblağ artıyor. Cezanın ödenememesi durumunda neler yaşanacağıyla ilgili bilgiler veren Avukat Çetinkaya, "1 aylık süreçten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir" dedi.

TCK'ya göre ise yaşanılan süreci anlatan Avukat Çetinkaya, "TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş. Bu konuda mahkemelerin takdir yetkisi var" diye konuştu.

CORONA VİRÜS CEZALARINI İNDİRİMLİ ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ? TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Cezaların ödenmesi için ilk 15 gün içinde başvuru yapıldığı takdirde, indirim de uygulandığını belirten Avukat Alperen Çetinkaya, şunları anlattı:

"İtirazlar için, 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabilirler. Cezayı ise 15 gün içinde indirimli olarak ödeme şansları var. Örnek vermek gerekirse maske cezası 900 TL. Bunu 675 TL olarak ödeyebilirler ilk 15 gün içinde. Oldu ki ödeyemedik. O zaman bu idari yaptırımı yapan kuruma ilk 1 ay içinde başvurarak, bunu taksitlendirme imkanları da var. Birinci kısmı peşin verecekler. Bir yıl içinde diğer kalan kısmı ise 4 eşit taksit halinde ödeyebilirler. İdari kurumun bu taksitlendirmeyi kabul etmesi lazım. Kabul etmeme durumları da var. Eğer ki bu süreçte ödeyememiş olurlarsa, vergi dairesinde de taksitlendirme yapabilirler. Aynı zamanda bu taksitlendirme ya da erken ödeme, kişilerin kanun yoluna başvurma haklarını da ellerinden almamakta."