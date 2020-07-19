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Maserati’nin ilk elektrikli modeli olacak

19 Temmuz 2020 Pazar - 21:28 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 21:28

Maserati, uzun zamandır beklenen Ghibli Hybrid’i online bir lansmanla tanıttı.


Pazara sunulduğu 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen  Ghibli’nin hibrit versiyonu, Maserati tarihininin ilk elektrikli modeli olacak.  Maserati’nin elektrifikasyon temelli yeni otomobil üretimi stratejisinin ilk örneği  Ghibli Hybrid, Eylül ayından itibaren Torino’da yer alan Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak. 
 
Marka kimliği
 
İtalya’nın Modena kentindeki “Maserati Innovation Lab” (Maserati İnovasyon Laboratuarı) bünyesinde geliştirilen Ghibli Hybrid, Centro Stile Maserati (Maserati Tasarım Merkezi) tarafından dizayn edildi. Arka bölümde marka kimliğinin bir parçası olan ve geçmişte üretilen konsept otomobillerden 3200 GT ve Alfieri’de yer alan “Bumerang” tasarımlı stop lambası dikkat çekmekte. 
 
5.7 saniyede 100 km  
 
Kullanılan hibrit teknoloji, hareket halindeyken otomobilin biriktirdiği kinetik enerjiden faydalanarak onu geri kazanıyor; yavaşlama ve frenleme sırasında elektrik enerjisine dönüştürüp aküye depoluyor. Ghibli Hybrid’de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litre hacimli turbo benzinli motor, yavaşlama ve fren anında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlayan 48 Volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor. Maserati’nin 48 Volt hibrit sistemi; BSG (kayış marş jeneratörü), batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor. 1.500 d/d’da 450 Nm tork üreten 330 HP gücündeki motor, yeni Ghibli Hybrid’e 5,7 saniyede 100 km’ye ulaşma ve 255 km/s maksimum hıza ulaşma imkanını tanıyor. Ghibli Hybrid yolcuları, özel yankılayıcılarla optimize edilen egzoz sistemi sayesinde Maserati’ye özgü motor sesinin ve gaz geçişlerinin keyfini sürebiliyor. 
 
“Maserati Connect” Programı 
 
Maserati, Ghibli Hybrid ile birlikte otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran yeni “Maserati Connect” programını da ilk kez devreye alıyor. Program kapsamında sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Yazılım paketlerini de güncelleyebilen program, aracın tüm mekanizma ve sistemlerini kontrol ederek acil durumlarda ilgili birimlerinin haberdar olmasını sağlıyor. 
 

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Maserati Ghibli Hybrid
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