Maserati Hybrid 1.9 milyon TL’ye Türkiye’de!

Levante Hybrid, Türkiye’de satışa sunuldu. “SUV’ların Maserati”si, hibrit teknolojiyi yansıtan mavi renkli tasarım detayları, Trident (üç dişli mızrak) logosunun yer aldığı ön ızgarasından başlayarak iç ve dış tasarımındaki yenilikçi stil unsurları ile dikkatleri çekiyor. Levante Hybrid’de, 4 silindirli, 2,0 litrelik benzinli motor, yavaşlama ve fren anında oluşan enerjiyi geri kazandıran 48 Volt hibrit sistemle bir arada kullanıyor. Yoluna hibrit motorla devam ederken; DNA’sına da sadık kalan Maserati, en üst seviyede performans ile üstün yakıt tasarrufu sağlamayı hedefleyen bir çözüm sunuyor. Daha az yakıt tüketimi ile daha yüksek performans sunan hibrit sistem, benzinli V6 ile eşdeğer bir performans sunuyor ve önemli oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da Levante Hybrid’i benzinli veya dizel Levante versiyonlarından daha verimli hale getiriyor. Dizelin alt devirdeki yüksek torkuyla 6 silindirli motorun gaz tepkilerini bir arada sunan Levante Hibrit, Maserati’nin kendisine has sesini de koruyarak; üstün sürüş keyfi sunuyor. 350 HP V6 benzinli motorun performans değerlerini sunan hibrit sistem, WLTP normuna göre benzine kıyasla yüzde 18 ve dizele kıyasla yüzde 3 oranında CO2 emisyonlarında azalma sağlıyor.

330 beygir gücünde



Levante’nin motoru 330 HP güç ve 450 Nm tork üretiyor. Maksimum torkunu 2.250 d/d’de üreten motor henüz 1.750 d/d’de maksimum torkunun yüzde 90’ını kullanıma sunuyor ve bu değerlerle dört tekerlekten çekişli Levante Hybrit’i sadece 6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Aynı zamanda 240 km/s maksimum hıza da olanak tanıyor. Levante Hybrid, V6 benzinli ile eşdeğer ve dizelden daha yüksek güç üretiyor. Dizel versiyondan daha yüksek beygir gücü üreten sistem, 165 HP/lt ile benzinliden daha yüksek litre başına güç üretimine sahip, WLTP normuna göre 231-252 gr/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor ve 350 HP V6 versiyonuna kıyasla yüzde18’nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor.

Maserati 48 volt hibrit sistemi ise; BSG, batarya, eBooster ve bir DC/DC dönüştürücü olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Alternatör görevi gören BSG (Kayışlı Marş Jeneratörü) fren ve yavaşlama anında oluşan enerjiyi geri kazanıyor ve bagajdaki bataryayı şarj ederek eBooster motora güç sağlıyor. eBooster, motorun düşük devirdeki güç üretimini arttırmak üzere geleneksel turbo beslemeyi destekliyor. Hibrit sistem çalışma stratejisi gereği, ister batarya isterse de BSG aracılığıyla olsun eBooster’ın ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olmasını sağlıyor. BSG ve eBooster kombinasyonu, Spor modda motor en yüksek devire ulaştığında ekstra bir destek sağlayarak performansı en üst seviyeye taşırken, Normal modda ise yakıt tüketimi ve performansı dengeliyor.



Q4 Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi



Levante Hibrit, Maserati’nin Q4 Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi ile donatılıyor. Sistem, ön aksa bir tahrik mili ile bağlanan bir transfer kutusu içine monte edilen ve elektronik olarak kontrol edilen çok plakalı bir kavramaya dayanıyor. Sistem, düşük tutuşa sahip yol koşullarında bile Maserati’nin geleneksel arkadan itiş sisteminin avantajlarını sağlıyor. Normal sürüş koşularında torkun tamamını arka aksa aktaran Q4 sistem, daha kaygan yüzeylerde veya arka tekerleklerin tutunma zorluğu yaşadığı sürüş koşullarında sistem büyük bir hızla reaksiyon gösteriyor ve 150 milisaniye gibi kısa bir sürede torku 50:50 oranında olacak şekilde ön ile arka aks arasında paylaştırıyor. Akıllı tork dağılımına sahip Q4 Akıllı Dört tekerlekten Çekiş Sistemi her zaman devrede olup tork dağılımını sürüş koşullarına göre büyük bir hızla ayarlıyor. Tork dağılımındaki değişiklik hissedilmese de sistemin etkinliği ekrandan anlık olarak izlenebiliyor.



Levante Hybrid, bağlantılı araç teknolojisiyle de müşteri deneyimini daha üst seviyeye taşıyor. “Maserati Connect Programı” sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunan hibrit Levante; kullanıcısına otomobilinin durumu takip edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca servis zamanı geldiğinde gerekli bildirimleri vererek hayatını kolaylaştırıyor. Maserati Levante Hybrid, ülkemizde 1.931.366 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.