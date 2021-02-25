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Maserati Grecale SUV prototipi görüntülendi

25 Şubat 2021 Perşembe - 17:36 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 17:36

Dünya tanıtımı 2021 yılının sonunda yapılacak olan Maserati Grecale’nin prototipi, Modena’da fotoğraflandı.


Maserati’nin yeni SUV’si yaklaşık 800 milyon Euro yatırımla üretilecek.
Maserati’nin merakla beklenen yeni SUV’si “Grecale” nin prototipi, Modena’daki tarihi Maserati Fabrikası Viale Ciro Menotti’nin dışında fotoğraflandı. 100 yılı aşkın tarihi boyunca yenilikçi bir marka olarak öne çıkan Maserati, yine yenilikçi bir yaklaşımla modelin fotoğraflarını öncelikle Maserati çalışanları ile paylaşmaya karar verdi. Sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen paylaşım, Maserati sevenlerin de beğenisiyle karşılandı. “Grecale” prototipi, yeni modelin tüm kontroller ve geliştirmelerinin tamamlanması amacıyla yol, pist ve arazi gibi farklı zemin ve sürüş koşullarında test ediliyor. Dünya tanıtımı 2021 yılı sonunda yapılacak olan Maserati Grecale, yaklaşık 800 milyon Euro yatırımla üretilecek.

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