MASAK nedir, ne iş yapar? MASAK görevleri!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski personellerine operasyon yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personel gözaltına alındı. Eski MASAK çalışanlarının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sorgulama yapmakla" suçlandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin gözaltı süresi, hakimlikçe dört gün uzatıldı. Peki, Masak nedir, ne iş yapar? İşte Masak görevleri ve özellikleri!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi. Öte yandan corona virüsü önemleri kapsamında, MASAK haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında çalışmalarını devam ettiriyor. Yaşanan gelişmelerin ardından, MASAK'ın çalışmaları ve açılımı merak edilmeye başlandı. Peki, MASAK nedir? MASAK ne iş yapar? İşte MASAK'ın görevleri…

MASAK NEDİR?

Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

MASAK'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Bu anlamda MASAK’ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için politika oluşturulmasına katkıda bulunmakta, uygulama stratejileri geliştirmekte, belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamakta, uygulamaya ilişkin gerekli diğer düzenlemeleri yapmakta, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Ancak zaman içinde, gerek uluslararası boyutta aklama ile mücadele yöntemlerinin gelişmesi, gerekse uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması, ülkemizde de aklama ile mücadelede yeni bir kanuni düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu Kanun ile terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek de MASAK’ın görevleri arasına dahil edilmiştir.