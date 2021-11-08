08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.592 0.51 EURO 11,2680 0.44
USD 9,7320 0.54 ALTIN 568,250 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Masaj salonlarına baskın! Kadınlarla ilişki için...

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 14:22

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, ‘Fuhşa yer temin etmek’, ‘Fuhşa aracılık’ ve ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 

ETİKETLER

balıkesir bandırma masaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.