Marvel Sinematik Evreni 2020 | Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı! Marvel Sinematik Evreni filmleri izleme sırası…

The New Mutants’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Black Widow’un, Marvel Cinematic Universe’de dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Marvel Cinematic Universe’ün yeni vizyon takvimi ise şu şekilde:

MARVEL SİNEMATİK EVRENİ 2020 TAKVİMİ

The New Mutants: 28 Ağustos 2020Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Morbius: 19 Mart 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 Mayıs 2021

Venom: Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021

Spider Man 3: 5 Kasım 2021

Thor: Love and Thunder: 11 Şubat 2022

Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022

Black Panther 2: 6 Mayıs 2022

Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022

Spider Man: Into the Spider-Verse 2: 7 Ekim 2022

Henüz açıklanmamış Marvel filmi: 7 Ekim 2022

MARVEL SİNEMATİK EVRENİ FİLM SIRALAMASI

1. Captain America: The First Avenger (II. Dünya Savaşı yıllarında geçiyor)

2. Captain Marvel (1995 yılında geçiyor)

3. Iron Man (2010 yılında geçiyor)

4. Iron Man 2 (2011 yılında geçiyor)

5. The Incredible Hulk (2011 yılında geçiyor)

6. Thor (Avengers'tan 6 ay önceki zamanda geçiyor)

7. The Avengers (2012 yılında geçiyor)

8. Iron Man 3 (Avengers'tan 6 ay sonraki zamanda geçiyor)

9. Thor: Dark World (Avengers sonrası, Ultron öncesi)

10. Captain America: Winter Soldier (Avengers sonrası, Ultron öncesi)

11. Guardians of the Galaxy (2014 yılında geçiyor)

12. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (İlk filmden birkaç ay sonrasını anlatıyor)

13. Avengers: Age of Ultron (2015 yılında geçiyor)

14. Ant-Man (2015 yılında geçiyor)

15. Captain America: Civil War (Ultron sonrası, Infinity War öncesi)

16. Spider-Man: Homecoming (Civil War sonrası, Infinity War öncesi)

17. Doctor Strange (2016 yılında geçiyor)

18. Black Panther (2017 yılında geçiyor)

19. Thor: Ragnarok (Ultron sonrası, Infinity War öncesi)

20. Avengers: Infinity War (2017 yılında geçiyor)

21. Ant-Man and The Wasp (Tarihi belirsiz fakat olması gereken yer burası)

22. Avengers: Endgame (2017 yılında başlıyor, 2022'de bitiyor)

23. Spider-Man: Far From Home (Endgame sonrası)

Marvel Sinematik Evreni nedir?

Marvel Sinematik Evreni, Marvel Studios tarafından üretilen ve Marvel Comics tarafından yayımlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen süper kahramanlara dayanan bir sinema ve dizi evrenidir.