Martı’lar kısa mesafelerde insanların yürümek ve araba kontağı çalıştırmak istemediği ya da trafikte takılı kalıp beklemek istemedikleri yerde devreye giren bir sistem. Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Çoğu kişi uzun sahiller ve parklarda Martı elektrikli scooterı kullanıyor. Peki, Martı nasıl kullanılır? Martı nasıl kiralanır? Martı kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte Martı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kısa mesafeli yerlere ulaşım amacıyla uygulamaya konulan Martı kiralama sistemi, tatil nedeniyle sahillerde vakit geçirenlerin tercih ettiği araçlardan biri. Çoğu kişi uzun sahiller ve parklarda Martı elektrikli scooterı kullanıyor. Ancak Martı kullanmanın kuralları da var. Peki, Martı nasıl kullanılır? Martı nasıl kiralanır? Martı kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte Martı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Sahil şeritlerinde, yürüyüş yolu uzun parklarda pek çok insan tarafından kullanılan Martı elektrikli scooterlar tatil nedeniyle ilgi gören ulaşım araçlarından biri. İstanbul 'da Kurban Bayramı'nı fırsat bilen pek çok kişi de sahillere ve parklara akın etti. Park ve sahillerde bulunan scooterlar da ilgi görüyor. Pek çok kişi ilk kez denediği scooterları nasıl kullanacağını ise bilmiyor.

Elektrikli scooter olan Martı, vatandaşların bir mobil uygulama ile diledikleri yerden başka bir noktaya ulaşmasını sağlıyor. Martı’lar kısa mesafelerde insanların yürümek ve araba kontağı çalıştırmak istemediği ya da trafikte takılı kalıp beklemek istemedikleri yerde devreye giren bir sistem.

MARTI NASIL KİRALANIR?

Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Martı kullanmak için İOS ve Android platformlarından ücretsiz mobil uyglamayı indirin. Harita üzerinden siz en yakın Martı'yı bularak başlayı tıklatın. Scooter üzerinde bulunan barkodu akıllı telefonunuza okutun.

Uygulamadan gelen şifreyi Martı üzerinde bulunan kilidi açmak için girin. Kilit açıldıktan sonra scooter kullanıma hazır olacaktır.

MARTI KİRALAMA ÜCRETİ NE KADAR?

Scoter ile yolculuğa başlamak ?1,99 lira ödemeniz gerekiyor. Her bir dakika için ?0,59 olarak ücretlendiriliyor. Yolculuğunu bitirmek için scooterı kurallara uygun bir şekilde park etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde cezai işlem uygulanabilir.

MARTI NASIL KULLANILIR?

Martıların üzerindeki notta 'Martı tek kişiliktir, martıyı 18 yaşından büyükler kullanabilir, martı ile toplu taşımaya binmeyin, martıyı kullanırken trafik kurallarına uyun' ifadeleri yer alıyor. Martıyı hareket ettirmek için ayağınızla iki kez it ve hızlanmak için ise sağdaki butonu kullanmanız gerekiyor. Fren için ise soldaki düğmeyi kullanabilirsiniz.