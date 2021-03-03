Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Bugün belli oldu

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Merakla bekleniyordu. Ve belli oldu. Yüzde 12,81 olduğu açıklandı. Böylece geçen aya göre az da olsa bir artış yaşanmış oldu. Kira artış oranları belirlendi. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon şubat ayında TÜFE'de yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,61 oldu. Kira artışlarında 12 aylık TÜFE rakamı baz alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? TEFE TÜFE'ye göre Mart 2021 kira artış oranı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyondaki yükseliş trendi Şubat'ta da sürdü. Enflasyon şubat ayında TÜFE'de yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,61 oldu. Bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyon yüzde 15,61'e yükseldi. Piyasanın şubat ayı tahminleri aylık yüzde 0,75 ve yıllık 15,45 artış olacağı yönündeydi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 15,61 oldu. TÜİK Ocak enflasyonu rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ile ev sahiplerinin kiraya yapabileceği en yüksek zam oranı da netleşti. Mart ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? Şubat 2021 kira artış oranı…

TÜFE ORANLARI BELLİ OLDU!

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,00 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,75 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

On iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 128,10 TL