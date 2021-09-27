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Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Marsilya maçı detayları..

27 Eylül 2021 Pazartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 11:59

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Masilya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalya temsilcisi Lazio'yu yenmişti. İkinci maçında puan hedefleyen Galatasaray Marsilya'nın farklı yenerek puanını yükseltmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da Galatasaray Marsilya maçının tarihini ve maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS Marsilya maçı detayları...


UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, Fransa'nın köklü kulübü Marsilya ile karşılasacak. İlk maçında puan almayı başaran Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Marsilya'yı yenerek puan almak istiyor. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS Marsilya maçı detayları...
 
MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
 
Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
 
MARSILYA'NIN KOZU CENGİZ ÜNDER!
 
Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.
 
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
 
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
 
30 Eylül: (2. Hafta)
 
Olympique Marsilya-Galatasaray
 
21 Ekim: (3. Hafta)
 
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
 
4 Kasım: (4. Hafta)
 
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
 
25 Kasım: (5. Hafta)
 
Galatasaray-Olympique Marsilya
 
9 Aralık: (6. Hafta)
 
Lazio-Galatasaray

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