Marsa isim yazdırma nedir? Nasa mars bileti 2020 isim yazdırma projesi ne? (NASA Mars 2020)

Türkiye’den 2,5 Milyon Kişinin Adını Mars’a gitti. Yoğun ilgi gören uzay projelerinden biri olan Mars 2020 için tarihi an geldi. Türkiye’den 2,5 milyon kişinin ismini yazdırdığı Mars 2020 aracı Perseverance, keşif helikopteri ile birlikte Mars yolculuğuna başladı. 'Perseverance' aracı başarıyla fırlatıldı. Söz konusu haberlerin ardından, Marsa isim yazdırma nedir? Nasa mars bileti 2020 isim yazdırma programı ne? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte NASA Mars 2020…

Kızıl Gezegen Mars’ı keşfetmek atılan yeni adımla, 2 buçuk milyon kişinin adı Mars’a gitti. Türkiye’nin 2,5 milyon isim yazdırarak tüm ülkeleri geride bıraktığı “Mars’a Adını Gönder” kampanyası ile toplamda 11 milyon kişinin adı Kızıl Gezegen’e gönderilecek. “Perseverance” yani “Azim” adı verilen aracın tek amacı Mars’a isimler taşımak değil. En son 2012’de Mars’a gönderilen gezici uzay aracı Curiosity’nin ardından yıllar sonra ilk kez hareketli bir yüzey keşif aracı Mars’a gönderildi. Peki, Marsa isim yazdırma nedir? Nasa mars bileti 2020 isim yazdırma programı ne? İşte NASA Mars 2020 detayları…

NASA MARS İSİM YAZDIRMA NEDİR?

Uzay ajansı, geçtiğimiz yıl dünya çapında bir kampanya başlatıp herkesin Mars’a ismini gönderme fırsatı tanımıştı. NASA MARS programı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı 'İsmini Mars'a gönder' isimli projesidir.

2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars’a gönderdi. NASA'nın sitesine giren kullanıcılar, ‘İsmini Mars’a gönder’ projesinin yer aldığı NASA’nın Mars projesine ait sayfadan ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı'na ulaşıyor. Rover uzay aracının Şubat 2021'de Jezero kraterine inmesi planlanıyor. Mars 2020 bileti için en çok başvuru ise Türkiye'den yapıldı.