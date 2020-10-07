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Mars ne zaman görünecek? NASA açıkladı: "15 yılda bir rastlanıyor"

07 Ekim 2020 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 10:36

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. Peki, Mars ne zaman görünecek? Mars dünyadan görülecek mi? İşte Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği tarih!


Kızıl gezegen adıyla bilinen Mars, dünyaya en yakın konuma gelecek ve bu sayede geceleri dünyadan görülebilecek. Pek çok gökyüzü meraklısı da 15 yılda bir gelen bu nadir olayı gözlemleme şansı bulacak. Peki, Mars ne zaman görünecek? Mars dünyadan görülecek mi? İşte Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği tarih...
 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi. 
 
MARS NE ZAMAN GÖRÜNECEK?
 
Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek.
 
NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.
 
EN YAKIN MESAFE
 
Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi.
 
Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.  
 

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