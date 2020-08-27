Mars ay gibi görünecek! Mars ve ay yan yana saat kaçta gelecek?

Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan gezegenlerden biri olan dünya yörüngesinde dolaşırken Mars’a daha çok yakınlaşır ya da uzaklaşır. Bu gökbilim olayı da kimi zaman Mars’ın daha büyük görünmesine sebep olur.

Dünya ile Mars gezegenlerin hareketliliği nedeniyle zaman zaman birbirlerine yaklaşıyor. Bu yaklaşma sırasında Mars olduğundan daha parlak göründüğünden ay ile Mars yan yana sanılır. Gökyüzünde dünyanın iki Ay’ı varmış gibi bir görüntü olacak.

‘Mars Şakası’ olarak bilinen bu olay ilk kez 2003 yılında ortaya çıktı. “Amerikan uzay araştırmaları merkezinden yapılan açıklamaya göre bugün de Mars çıplak gözle dolunay kadar büyük görünecek. 27 Ağustos’ta Mars dünyaya 34, 65 milyon mil yaklaştığında en büyük göründüğü gün olacak. Mars’ın dünyaya bu kadar yakın geçeceği bir sonraki tarih 2287 yılı.

2003 TARİHİNDE DE OLMUŞTU?

27 Ağustos 2003 tarihinde saat 9:51:13’de (UT) Mars son 60.000 yıl boyunca Dünya’ya en yaklaştığı konuma geldi. Bu konumunda Dünya ile arasındaki uzaklık 55.758.006 km. (0,372719 AU) idi. Bu olay Mars’ın karşı konumundan bir gün, günberisinden yaklaşık üç gün farkla meydana geldiğinden Mars Dünya’dan kolaylıkla izlenebildi. Yapılan hesaplamalara göre, Mars’ın Dünya’ya bu denli yaklaşmasının söz konusu olduğu son tarih M.Ö. 57.617 yılıdır, bir sonraki tarih ise 2287 yılıdır. 24 Ağustos 2208’deki yakınlaşmada ise iki gezegen arasındaki uzaklığın yalnızca 0.372254 AU olacağı hesaplanmıştır.

MARS AY GİBİ NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

27-30 Temmuz arasında Dünya'ya giderek yaklaşacak Mars, gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.31 Temmuz gece yarısı Dünya'dan bakıldığında en yüksek konumuna ulaşan Mars, gece boyunca izlenebilecek.