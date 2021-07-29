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Marmaris yangını nerede çıktı, söndü mü? Marmaris yangın neden çıktı, sebebi, son durumu?

29 Temmuz 2021 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 14:31

Marmaris yangını nerede çıktı? Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi. Marmaris orman yangını son durum…


Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 

"Dualarımız ormanın kahramanlarıyla"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiği bilgisini paylaştı. Pakdemirli, "Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" dedi. 

 

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