Marmaris'teki fuhuş operasyonu

Marmaris'te polisin bir otele düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 5 yabancı uyruklu kadın, onlarla birlikte oldukları ileri sürülen 5 kişi ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen 2 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir apart otele düzenlediği operasyonda 3 Kırgız, 1 Özbek ve 1 Moldovalı, onlarla birlikte oldukları ileri sürülen 5 Türk ve fuhuşa teşvik ile yer temin ettiği öne sürülen 2 otel işletmecisi yakalandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine getirilen 5 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Kadınlarla birlikte olduğu öne sürülen kişiler ise, Kabahatler Kanunu'na göre 229'ar lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Poliste işlemleri tamamlanan apart otel işletmecisi E.A. (42) çıkarıldığı mahkeme tarafından "Fuhuşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık yapmak ve fuhuşa yer temin etmek" suçundan tutuklanırken, M.C.(32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşların duyarlılığı ile yapılan ihbarlar ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda fuhuşa yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Kararlılıkla operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.