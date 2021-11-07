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Marmaris'te, ormanlık alanda ölü ayı bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) |  07 Kasım 2021 Pazar - 7:49 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 7:49

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bedeninde ateşli silah ya da kesici delici alet izi bulunmayan yetişkin erkek ayı ölüsü bulundu. Ölü ayı, Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü yetkililerine gönderildi.


?Marmaris- Muğla Karayolu’nun 8’inci kilometresindeki Karadere mevkisindeki ormanlık alanda, doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi. kayalık üzerinde ölü ayı görünce, durumu Marmaris İlçe Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanın içine doğru 20 dakika yürüdükten sonra, bir kayalık bölgede ölü ayıyı buldu. Yetkililer ilk yaptıkları incelemede ayının yetişkin erkek olduğunu ve yaklaşık bir haftadır ölü olduğunu belirledi. Vücudunda ateşli silah ya da kesici delici alet yaralanması bulunmayan ayının cansız bedeni, Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’ne götürüldü.
 
 
 

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