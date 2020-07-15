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Marmaris'te deprem! En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:41 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 16:17

AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi, Akdeniz'de meydana gelen deprem nedeniyle 'Deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...


AFAD ve Kandilli'den alınan bilgilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremoldu. Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremin ardından pek çok kişi AFAD ve Kandilli son deprem listelerini takip ediyor. İnternette deprem mi oldu, deprem nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını araştırırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesi...
 
 
AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla olmak üzere Marmaris, Taşlıca, Söğütlü, Bozburun Selimiye ve Datça'nın Mesudiye ilçelerinde hissedildi. 
 
MARMARİS'TE DEPREM
 
 

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