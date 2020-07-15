Marmaris'te deprem! En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli'den alınan bilgilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremoldu. Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremin ardından pek çok kişi AFAD ve Kandilli son deprem listelerini takip ediyor. İnternette deprem mi oldu, deprem nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını araştırırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla olmak üzere Marmaris, Taşlıca, Söğütlü, Bozburun Selimiye ve Datça'nın Mesudiye ilçelerinde hissedildi.
MARMARİS'TE DEPREM
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ