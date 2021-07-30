İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın ve kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının neden çıktığı belli oldu. Marmaris orman yangını neden çıktı, kim yaptı? Marmaris orman yangını son durum, söndü mü?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Peki, Marmaris orman yangını neden çıktı, kim yaptı?

MARMARİS ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI, KİM YAPTI?

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

MARMARİS ORMAN YANGINI SON DURUM

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.05'de Armutalan Mahallesinde başlayan orman yangını 7 kilometre ilerideki İçmeler Mahallesine kadar ulaştı. Bölgedeki söndürme helikopterlerinin Mersin'e desteğe gönderilmesi nedeniyle bölge hazırlıksız yangına teslim oldu. Yangının Beldibi ve Yeşilbelde Mahallelerine sıçramaması için mücadele ediliyor. Çok sayıda konaklama tesisleri ile özel konutlar boşaltıldı.

Saat 13.05'de Armutalan ile Siteler Mahallelerinin birleştiği noktada otellere 100 metre mesafede çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Alınan bilgiye göre bir noktada başlayan yangının yarım saat içinde rüzgar ve patlayan çam kozalakları nedeniyle başka noktalara da sıçradı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmaris'te söndürme çalışmalarına gönüllü olarak ikmal yardımı yapan Şahin Akdemir'in motosikletiyle kaza yaparak vefat etmesi ilçeyi yasa boğdu.

Rüzgarın da etkisiyle yangın önce sarp kayalıkları aşarak Turunç Mahallesi’nin Dereözü mevkii ve Osmaniye Mahallesi’ne kadar ulaştı. Osmaniye Mahallesi’nde çok sayıda ev ile birlikte turistik Balevi'nin de yandığı belirtildi.

MÜZE YANDI

Son olarak yangının Marmaris'e 19 kilometre mesafedeki Osmaniye Mahallesi’nde çok sayıda evi kül ettiği ve Çam Balı Müzesi'ni de yaktığı öğrenildi. Yangının Turunç'un Dereözü Mahallesine kadar çıktığı bildirildi. Dereözü Mahallesi’nde yön değiştiren yangının Osmaniye Mahallesi'ne yönelerek 5 evi kül ettiği öğrenildi.

İŞLETME SAHİPLERİ TELAŞ İÇERİSİNDE

Marmaris'e 45 kilometre uzaklıktaki Selimiye Mahallesi’nde otel işletmecisi Muhammet Özdemir yangını karşı tepelerden izlediklerini belirterek, “Ortam gerçekten çok kötü. Karşımızdaki Osmaniye'nin dağları yanıyor. Bu yangın sönmezse sabaha bizim buraya ulaşır. Diyecek kelime bulamıyorum” dedi.

“YANGININ BURAYA GELMESİ AN MESELESİ”

Dereözü Mahallesi'nin hemen altındaki Turunç Mahallesi'nde ise yaşayanlar ayakta. Rüzgarın etkisiyle bir iki saat içinde alevlerin Turunç'a ulaşması durumunda halk tedirgin.

Turunç Mahallesi'nin eski Belde Belediye Başkanı CHP'li Ali Fuat Fidan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Turunç olarak üç yanımız orman, önümüz deniz. Bu nedenle bir üst mahallemiz olan Dereözü'ne kadar yangın ulaştığına göre buraya da gelmesi an meselesi. Halkımızı bilinçlendirdik. Yangını söndüremediğimiz taktirde sahile tahliye için çektiğimiz tekneleri kullanacağız” dedi.

BENZİN İSTASYONUNUN ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLAR YANIYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’ndeki yangın devam ediyor. Bölgede bulunan oteller tahliye ediliyor. Mahallede bulunan bir benzin istasyonunun çevresindeki ağaçların da yanmaya başlaması büyük tehlike yarattı.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN BÜYÜDÜ

Mersin'deki büyük yangına müdahale etmek amacıyla Muğla bölgesindeki bazı helikopterlerin de Mersin'e gönderilmesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü yangına hazırlıksız yakalandığı belirtiliyor. Yangına ilk olarak vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Fakat yangın iki noktadan ayrı istikametlere doğru yayılmayı sürdürdü. Özellikle İçmeler Mahallesi'ne doğru olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede İçmeler'e kadar uzandı.

OTELLER VE EVLER BOŞALTILDI

Alevlerin yerleşim merkezine yanaşmasıyla birlikte oteller bölgesi olarak bilinen Siteler Mahallesi ve İçmeler Mahallesindeki çok sayıda özel konut ile evler boşaltıldı. Yangına hava ve karadan müdahale sürüyor. Yangının büyümesine etken olarak hava sıcaklığının 45 derecelerde olması ve nem miktarının düşüklüğü gösteriliyor. Bu nedenle de kuru otların çıra gibi süratle yanarak yangını başka alanlara da yaydığı belirtiliyor.

YEŞİLBELDE VE BELDİBİ’NE ULAŞMASINDAN KORKULUYOR

Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle yangının yön değiştirmesinden de korkuluyor. Bu nedenle o bölgelerde de tedbirler alınıyor. Yangının o bölgelere de sıçraması halinde bir çanak içindeki Marmaris yerleşim merkezinin üç ayrı çevresi de yangına yenik düşecek.

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI

Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken edinilen bilgiye göre yangını oyun oynayan 8-10 yaşlarında içi çocuğun çıkardığı düşünülüyor. Çocukların aileleriyle birlikte emniyet müdürlüğünde pedagog eşliğinde ifadesi alınacağı öğrenildi.

YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA ÜCRETSİZ BAKIM

Marmaris Belediye’si sosyal medya hesabından ilçedeki tüm veterinerlerin yangından etkilenen hayvanları ücretsiz tedavi edeceğini duyurdu. Paylaşımda “Değerli vatandaşlarımız, yaşadığımız yangın felaketinden etkilenen can dostlarımızı ilçemizdeki tüm veterinerler ücretsiz olarak tedavi edecektir. Yangından etkilenen kaplumbağa, kuş, kirpi gibi orman canlısı, sahipsiz kedi, köpek bulursanız lütfen en yakın veterinere götürünüz.” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunun sağlandığını belirtti. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.