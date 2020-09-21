Marmaray seferleri neden durdu? Yenibosna Kazlıçeşme Marmaray seferleri kaçta başlayacak?
21 Eylül 2020 Pazartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 16:54
Marmaray seferleri elektrik arızası yüzünden yapılamıyor. Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Seferlerin yeniden ne zaman başlayacağına yönelik bir saat paylaşılmadı.