Marmaray'da güvenli internet dönemi başlıyor
AA | 13 Ekim 2021 Çarşamba - 23:08 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 23:08
Cuma gününden itibaren Marmaray'da internet hizmeti başlayacak. U harfi görülen her metro hattında vatandaşlar internet erişimden faydalanabilecek.
Açıklamayı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti
Meclis Üyesi Serdar Duran yaptı.
Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray
'da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
Vatandaşların U harfi göreceği her metro hattında internete erişebileceklerini ifade etti.