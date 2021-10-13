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Marmaray'da güvenli internet dönemi başlıyor

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 23:08 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 23:08

Cuma gününden itibaren Marmaray'da internet hizmeti başlayacak. U harfi görülen her metro hattında vatandaşlar internet erişimden faydalanabilecek.


Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran yaptı.
 
Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
 
Vatandaşların U harfi göreceği her metro hattında internete erişebileceklerini ifade etti.
 

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Marmaray metro hattı internet erişi
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