Marmara Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Marmara Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, büro personeli, destek personeli, avukat, hemşire, psikolog, tabip ve teknisyen alacak. Peki, Marmara Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte ilanın detayları...

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, üniversite birimlerine KPSS ile en az lise mezunu olmak üzere, ön lisans ve lisans mezunu personel alınacak. Alım yapılacak kadrolar ise büro personeli, destek personeli, avukat, hemşire, psikolog, tabip ve teknisyen olarak duyuruldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR

İlanda adaylarda aranacak şartlar şu şekilde belirtildi:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka

yüklemeleri gerekmektedir.