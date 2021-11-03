Marmara Üniversitesi İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alacak!

Marmara Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’te yayımlanan ilana göre, İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alınacak. İlanda 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacağı belirtildi. Başvurular 9 Kasım’sa sona erecek. Peki, Marmara Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi İşçi alımı İŞKUR başvuru ekranı!

Marmara Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Marmara Üniversitesi’ne İŞKUR üzerinden, üniversite tarafından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacak. Peki, Marmara Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi İşçi alımı İŞKUR başvuru ekranı!

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları uyan adaylar, başvurularını 5 iş günü içerisinde 3-9 Kasım 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

A- Genel Şartlar

(1) İşçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

(2) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinde duyurulacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi hakkındaki bilgiler üniversitenin internet sitesinde duyurulacak.

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