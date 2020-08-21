21 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6240 -0.40
USD 7,3150 0.24 ALTIN 455,620 -0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Marmara Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

21 Ağustos 2020 Cuma - 18:32 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 18:33

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 50 sözleşmeli personel alıyor. Peki, Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte Marmara Üniversitesi personel alımı detayları...


Marmara Üniversitesi yazılım proje yöneticisi, yazılım geliştirme uzmanı ile sistem ve ağ uzmanı kadrolarında 50 sözleşmeli personel alacak. Peki, Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte Marmara Üniversitesi personel alımı detayları...
 
 
Marmara Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere bilgi işlem birimlerine sözleşmeli bilişim personeli alıyor. 
 
Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması
gerekiyor. 
 
Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının yüzde 30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacak. 
 
BAVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Adayların ilanda belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor. 
 
 

ETİKETLER

Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi personel alımı personel alımı Marmara Üniversitesi personel alımı ilanı Marmara Üniversitesi personel alımı şartları Marmara Üniversitesi personel alımı başvurusu KPSS 2018 KPSS personel alımı 2020 KPSS 70 puan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.