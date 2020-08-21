Marmara Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Marmara Üniversitesi yazılım proje yöneticisi, yazılım geliştirme uzmanı ile sistem ve ağ uzmanı kadrolarında 50 sözleşmeli personel alacak. Peki, Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte Marmara Üniversitesi personel alımı detayları...

Marmara Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere bilgi işlem birimlerine sözleşmeli bilişim personeli alıyor.

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında

(KPSS) KPSS P3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması

gerekiyor.

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının yüzde 30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacak.

BAVURULAR NASIL YAPILIR?

Adayların ilanda belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor.