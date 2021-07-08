Marmara için YÖK'ten flaş hamle

YÖK, Marmara'nın müsilaj sorununa çözüm için doktoralı bilim insanlarını burslu yetiştirecek.

Yükseköğretim Kurulu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz", "çevre", "atık" gibi alanlarda doktora yapacaklara YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında burs verilmesini kararlaştırdı

YÖK'ün doktora programları arasında deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği, denizel müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi alanlar bulunuyor

Sürdürülebilir çevre, atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları da burs programına dahil edildi