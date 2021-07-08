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Marmara için YÖK'ten flaş hamle

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 9:26 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 9:26

YÖK, Marmara'nın müsilaj sorununa çözüm için doktoralı bilim insanlarını burslu yetiştirecek.


Yükseköğretim Kurulu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm  üretilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için  "deniz", "çevre", "atık" gibi alanlarda doktora yapacaklara YÖK 100/2000 Doktora  Projesi kapsamında burs verilmesini kararlaştırdı
 
YÖK'ün doktora programları arasında deniz ekosistemlerinin  sürdürülebilirliği, denizel müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması,  hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan  tahribatı gibi alanlar bulunuyor
 
Sürdürülebilir çevre, atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve  önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre  eğitimi ve araştırmaları da burs programına dahil edildi

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yök marmara müsilaj
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