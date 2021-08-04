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Marmara için son dakika uyarısı! Artık...

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 14:34

Marmara Bölgesi ile ilgili korkutan açıklama! Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara için de tehdit başladı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tüm ekipler hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangınların neden çıktığı araştırılırken, ortaya atılan iddialar bilgi kirliliğine neden oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ormanların kendiliğinden tutuşması için sıcaklığın 200 dereceye çıkması gerektiğini belirterek “Şayet bir ormana yıldırım düşmemişse, yangın mutlaka insanların hatası, ihmali veya kasıtlı davranışı nedeniyle çıkar” dedi. Tolunay, Marmara bölgesinin uzun zamandır yağış almadığını ve sıcakların arttığını ifade ederek Trakya bölgesi için kritik uyarılarda bulundu.


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, CNN TÜRK canlı yayınında günlerdir Türkiye’nin birinci gündem maddesi olan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu, Marmara bölgesi için kritik bir uyarıda bulundu. 
 
Bugün verdiği röportajda ormanların kendiliğinden tutuşması için sıcaklığın 200 dereceye çıkması gerektiğini söyleyen, “Şayet bir ormana yıldırım düşmemişse, yangın mutlaka insan hata, ihmal veya kasıtlı davranışı nedeniyle çıkar” sözleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Doğanay Tolunay, CNN TÜRK canlı yayınına katıldı ve günlerdir Türkiye’nin birinci gündem maddesi olan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu, Tolunay Marmara bölgesi için kritik uyarılarda bulundu: 
 
“Sonunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim dilimi ısırarak söylüyorum bakın yavaş yavaş Marmara Bölgesi için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Marmara Bölgesi yağışlıydı. Ama uzun zamandan beri buralarda da yağmur yağmıyor. Çanakkale taraflarında, Trakya’da Keşan taraflarında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oralarda da çam ormanlarımız var.  
 
 
Sıcaklıklar Ege, Akdeniz kadar olmasa da 37-38 derecelere çıkabilir çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eskiden bu kadar sıcak olmadığında bir kıvılcım ormana düştüğü zaman tutuşmuyordu belki yanmaya sebep olmuyordu artık çok küçük bir kıvılcım çok büyük yangınlara sebep oluyor” dedi.
 

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