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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

18 Nisan 2021 Pazar - 8:15 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 8:15

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Yalova açıklarında meydana gelen deprem 7,01 kilometre derinlikte yaşandı.

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